Milano: Corona assolto da accusa di diffamazione verso Selvaggia Lucarelli

- Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti della blogger e giornalista Selvaggia Lucarelli perché, come ha stabilito il giudice milanese Daniela Clemente, "il fatto non costituisce reato". Nel 2018 l'ex fotografo dei vip avrebbe rilasciato una serie di dichiarazioni alla trasmissione tv "Non è l'Arena" – in seguito ribadite tramite due post su Instagram – dicendo che la giornalista era "ossessionata" da lui e dal suo corpo. E così era stato querelato. Corona, prima della sentenza - alla quale poi non ha assistito - ha rilasciato una dichiarazione spontanea, sottolineando che "non si gioca con la vita delle persone", in quanto, ai tempi, sarebbe stato attaccato dalla Lucarelli in alcuni articoli, la quale avrebbe quindi scatenato quella sua reazione.(Rem)