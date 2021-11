Legge Bilancio: Santillo (M5s), lavoriamo a cancellazione tetto Isee superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo che secondo il Movimento cinque stelle vincolare il superbonus 110 per cento sulle case unifamiliari a un tetto Isee, come fa l'attuale testo della Manovra, è discriminatorio rispetto ad altre tipologie di edificio e incoerente rispetto agli obiettivi di efficientamento energetico che connotano la misura". Lo afferma in una nota Agostino Santillo (M5S), componente della Commissione lavori pubblici del Senato. "Per questo - spiega - stiamo finalizzando un emendamento alla legge di Bilancio per cancellare il riferimento al tetto Isee per le case unifamiliari, eventualmente prevedendo solo un requisito di stato avanzamento lavori, la cui percentuale dovrà comunque essere contenuta. Dopodiché riteniamo che sia necessario allineare la durata del superbonus, che è stata estesa al 2025 con un meccanismo di décalage, a quella del Pnrr, che invece arriva al 2026 finanziando lo stesso superbonus. Tale allineamento contribuirebbe a raffreddare una certa dinamica crescente dei prezzi di alcuni materiali edilizi. Inoltre, come ho anticipato oggi in commissione Lavori pubblici del Senato in sede di esame della legge di Bilancio, chiediamo al governo di valutare il ricorso alla Protezione civile per la creazione di una struttura che garantisca a tutte le imprese impegnate nei lavori del superbonus, ma in prospettiva anche interessate agli appalti del Pnrr, un pronto reperimento degli stessi materiali. Dobbiamo in altri termini - conclude Santillo - fornire al superbonus e al Pnrr la possibilità di sprigionare tutto il loro potenziale, assicurando alle imprese il perimetro d'azione meno costoso e più agile possibile". (Com)