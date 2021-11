Legge Bilancio: Federazione Pmi, politica disattenta a imprese ascolti Papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato le nostre proposte per la Legge di Bilancio 2022 al Presidente del Consiglio Draghi e alle forze politiche presenti in Parlamento per il dimezzamento dell'Irap, il taglio netto del cuneo fiscale ed un deciso stanziamento per la sicurezza sul lavoro ed abbiamo chiesto di incrementare le risorse finanziarie per sostenere queste misure in quanto gli otto miliardi previsti sono insufficienti – ha aggiunto la Responsabile delle Relazioni istituzionali Gabriella Peluso - , l'auspicio è che dalla Legge di Bilancio arrivino risposte decise e concrete a favore del mondo del lavoro e delle imprese che evidenzino un'azione politica tesa a sostenere lo sforzo produttivo delle imprese, le uniche capaci di creare lavoro stabile e di qualità, q, quindi, dignitoso, come sottolineato dal Santo Padre". (Ren)