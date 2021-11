Mobilità: assessore Roma, mandato ad Atac per intensificare pulizia binari tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Mobilità di Roma ha dato mandato ad Atac di intensificare il servizio di pulizia dei binari del tram. Lo spiega in un post su Facebook l'assessore alla Mobilità e ai trasporti di Roma, Eugenio Patané. "Stiamo ripartendo dalle basi - scrive Patané -, occupandoci anche della manutenzione ordinaria e di quei piccoli-grandi problemi che provocano enormi disagi ai cittadini e in particolare agli utenti del trasporto pubblico. Per questo motivo come Assessorato abbiamo dato mandato ad Atac, in considerazione delle criticità dei giorni scorsi su alcune linee della rete tranviaria, di intensificare il servizio di pulizia dei binari del tram. Il periodo attuale è caratterizzato da piogge e dalla copiosa caduta di foglie che rischiano di compromettere la regolarità del servizio, come accaduto la scorsa settimana sulle linee 3 e 8 del tram. Sono stati pertanto attivati 3 punti di presidio - conclude -, in corrispondenza delle tratte più critiche, con 5 operatori che, a turno, sono in grado di coprire l'intero arco del servizio tramviario e anche la fascia notturna per garantire eventuali azioni di emergenza". (Rer)