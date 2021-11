Digitale: Papatheu (FI), presentato oggi intergruppo parlamentare su inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Costruire le competenze digitali dei cittadini per l’oggi e il domani e fare un’opera di sensibilizzazione sull'importanza delle nuove tecnologie, in particolare nei settori strategici a più alto valore aggiunto e potenzialità come turismo, cultura ed agricoltura". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, che indica due dei cinque principi cardine dell'intergruppo parlamentare sull'inclusione digitale presentato oggi in una conferenza stampa a palazzo Madama. "Tra gli altri obiettivi dell'intergruppo - prosegue l’esponente di FI - c’è quello di contribuire alla diffusione di un nuovo concetto della politica e dello Stato maggiormente orientato all'innovazione, al servizio dei cittadini da e per le istituzioni, di dare un forte orientamento alla semplificazione in ogni ambito della vita civile e di promuovere iniziative di cittadinanza digitale attiva".(Com)