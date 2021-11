Algeria: camera bassa del parlamento approva la legge finanziaria per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge finanziaria per l’anno 2022 è stata approvata dalla maggioranza dell’Assemblea nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento dell’Algeria. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina "Aps". Proposta dal primo ministro dell’Algeria, Aimene Benabderrahmane, e discussa in una seduta plenaria dal presidente del parlamento, Brahim Boughali, la legge finanziaria per il 2022 è stata approvata dalla maggioranza dei deputati presenti: solo il Movimento della società per la pace, partito islamista che vanta legami con i Fratelli musulmani, ha votato contro. Lo scorso 14 novembre, la commissione Finanze della camera bassa ha esaminato 42 emendamenti alla finanziaria 2022. (Ala)