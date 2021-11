Giustizia: Mulè, stiamo lavorando per modernizzare quella militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha partecipato nel pomeriggio all'Incontro internazionale di giustizia penale militare e politica organizzato dal ministero della Difesa colombiano a Cartagena de Indias. Nel suo intervento di illustrazione dell'ordinamento giudiziario militare italiano il sottosegretario ha fatto riferimento al processo di revisione in corso del riparto di giurisdizione tra la Giustizia ordinaria e la Giustizia militare, "inserendo nel codice penale militare di pace - ha detto Mulè - una serie di fattispecie oggi previste soltanto nei codici ordinari che diventerebbero pertanto nuovi reati militari nel rispetto dei requisiti della 'doppia soggettività' e dell''interesse militare' che devono caratterizzare il reato militare". In sostanza, ha aggiunto il sottosegretario, "si sta lavorando per modernizzare e mantenere sempre al passo con i tempi la Giustizia militare garantendo all'interno del sistema un rapido strumento per assicurare il rispetto del principio di legalità e di legittimità dei comportamenti degli apparteniti alle Forze armate".(Rin)