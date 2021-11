Torino: Appendino contro Malagò, su Olimpiadi 2026 sa già da tempo come far risparmiare soldi a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non intendo alimentare la polemica sulle Olimpiadi Invernali 2026. Dico semplicemente che il Malagò sa già da molto tempo che se vuol fare risparmiare dei soldi ai contribuenti italiani, può farlo: gli impianti torinesi e piemontesi sono stati messi a disposizione a suo tempo già da me e Chiamparino. Lo scrive in un post su Facebook la ex sindaca di Torino Chiara Appendino commentando la visita del presidente del Coni avvenuta ieri in Città. "Per risparmiare queste preziose risorse pubbliche - conclude Appendino - servirebbe, tuttavia, l'interessamento di chi ha la responsabilità di amministrare i nostri soldi”. (Rpi)