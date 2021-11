Lazio: Quarzo-Barbato (Fd'I), bene legge regionale su settore moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione in Consiglio regionale della legge regionale 'Disposizioni per promuovere il settore della moda' presentata dal gruppo regionale Fdi, primo firmatario il consigliere Maselli". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio Giovanni Quarzo e la consigliera capitolina di Fd'I Francesca Barbato. "La legge approvata - aggiungono - rappresenta un segnale importante di attenzione verso una componente essenziale del tessuto sociale, economico e produttivo della nostra regione, in primis della Capitale. Nella legge sono contenute tutta una serie di iniziative che da un lato sostengono gli imprenditori e gli operatori del settore, dall'altro mirano ad avvicinare studenti e giovani a un comparto dell'economia in grande espansione. Grande intuizione è anche l'istituzione della giornata regionale della moda - concludono -, una vetrina che saprà mettere insieme più settori, dalla moda all'artigianato, dall'alimentare al turismo". (Com)