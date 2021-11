Germania: Munch (Bka), i reati con movente politico continuano ad aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ad aumentare i reati con movente politico commessi in Germania e, se tale tendenza dovesse proseguire, il totale dei casi registrati nel 2021 dovrebbe superare i 44.692 dello scorso anno. Inoltre, la pandemia di Covid-19 offre “altro terreno fertile” alle ideologie estremiste. È quanto affermato dal presidente dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench. Come riferisce il settimanale “Stern”, il funzionario si è espresso durante la conferenza d'autunno del Bka, tenuta oggi a Wiesbaden con il motto “Stabilità invece di divisione: ciò che sostiene e sopporta la sicurezza interna”. Nel 2020, i reati con movente politico commessi in Germania sono aumentati dell'8,5 per cento a 44.692, massimo storico dall'avvio delle rilevazione nel 2001. Più della metà dei casi sono ascrivibili all'estrema destra. (Geb)