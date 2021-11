Sanità: Barucco (FI), su Aria dietrofront di Bussolati, ora chieda scusa per propaganda strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendiamo con un certo stupore che, dopo un anno e mezzo di feroci quanto strumentali critiche alle gestione regionale e in particolare ad Aria s.p.a., il consigliere Bussolati fa 'mea culpa', considerando l'azienda un'efficienza su cui continuare a puntare negli anni a venire” lo dichiara in una nota Gabriele Barucco, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, replicando al comunicato stampa diffuso oggi dal consigliere regionale Pd Pietro Bussolati. “Questo totale dietrofront – spiega Barucco - ci sembra un buon primo passo: ammettere i propri errori è sempre un sintomo di maturità. Ora sarebbe auspicabile che Bussolati chiedesse scusa per la propaganda che lui e il suo partito hanno fatto nel bel mezzo della pandemia, mentre la squadra di maggioranza di Regione Lombardia era impegnata a tutelare la salute di tutti i lombardi" aggiunge il consigliere regionale. "Peccato - prosegue l'azzurro - che il collega della minoranza nutra una tale sfiducia nell'operatività dei nostri presidi sanitari territoriali, che in linea con l'impostazione della nuova riforma sanitaria saranno invece un ottimo strumento, in sinergia con Aria e con tutta la struttura regionale, per incrementare l'efficienza dei servizi, portando avanti un modello di sanità vicino al territorio e attento ai bisogni dei cittadini. L'obiettivo del mio odg, in linea con la riforma - conclude Barucco - è arrivare a una maggiore integrazione fra istituzioni e rete sanitaria locale, per garantire un servizio sempre più efficace su tutto il territorio lombardo". (Com)