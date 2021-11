© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina pattuglie della Polizia Locale, VII Gruppo "ex Appio", sono intervenute in piazza Santa Maria Ausiliatrice, altezza via Manlio Torquato, per un incidente sul lavoro nel quale è rimasto ferito un operaio di 67 anni. L'uomo si trovava su un'impalcatura allestita per lavori di ristrutturazione di un edificio, quando la struttura è crollata su un'auto in sosta. (segue) (Rer)