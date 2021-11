Carceri: Verini (Pd) su ergastolo ostativo, testo base coniuga rispetto Consulta e contrasto mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo base sulla riforma delle norme legate all'ergastolo ostativo adottato dalla commissione Giustizia "è un buon risultato. Le esigenze da tenere insieme sono due: da un lato, adempiere alle indicazioni contenute nella sentenza della Consulta, rispettosa dei principi, tra l'altro, dell'articolo 27 della Costituzione; dall'altro, garantire la sicurezza della collettività. Questo, evitando di mettere in circolazione detenuti condannati per gravi e gravissimi reati di mafia che mantengono ancora oggi legami associativi con le organizzazioni criminali, mafiose ed eversive, rappresentando un pericolo reale e attuale. Il testo base, elaborato da un Comitato ristretto del quale ha fatto parte, per il gruppo Pd il deputato Miceli, coglie queste esigenze. Il nuovo ciclo di audizioni, tra le quali quella con la Fondazione Falcone, e la fase emendativa potranno consentire di rafforzare il provvedimento". Lo afferma in una nota il deputato Pd, Walter Verini, membro delle commissioni Giustizia e Antimafia. (Com)