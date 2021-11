Energia: ministro Esteri russo, tempi certificazione gasdotto Nord Stream 2 non cambiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine per il completamento della certificazione del gasdotto Nord Stream 2 non cambierà, la Russia parte dal fatto che la sospensione della certificazione sia dovuta a formalità legali e prevede che essa avvenga dopo la registrazione dei documenti necessari per il gasdotto in Germania. Lo ha dichiarato oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in un briefing. Zakharova ha spiegato che è necessaria la creazione di una filiale tedesca dell'operatore del gasdotto, che dovrebbe diventare proprietaria della sezione tedesca del Nord Stream 2. (Rum)