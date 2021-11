Carceri: M5s su ergastolo ostativo, approvato testo base, ora lavorare per evitare boss in libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione del testo base sull'ergastolo ostativo, votato oggi in commissione Giustizia, "rappresenta un ulteriore e decisivo passo per scongiurare il rischio, nei prossimi mesi, di veder tornare in libertà boss ancora pericolosi". E’ quanto affermano, in una nota, le deputate e dai deputai del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia della Camera. "Dopo l’intervento della Consulta, abbiamo cominciato a lavorare con impegno alla nuova norma, con l’obiettivo di rimodulare un istituto fondamentale per il nostro ordinamento antimafia. Adesso, votato il testo base, occorre un cambio di passo che consenta al Parlamento di approvare una legge importantissima per la lotta alla criminalità organizzata entro i termini indicati dalla Corte costituzionale", concludono.(Com)