Energia: Gas Intensive, la nuova impennata dei prezzi del gas per intoppi procedurali sul Nord Stream 2 rende necessari interventi nazionali

- L'annuncio del regolatore tedesco dell'energia di aver sospeso il processo di certificazione del gasdotto Russia-Germania Nord Stream 2 ha immediatamente determinato una nuova fiammata del prezzo del gas in Europa. Lo rende noto il Consorzio Gas Intensive. Una questione procedurale legata alla disciplina tedesca ed alle regole europee complica inopinatamente l'iter di certificazione necessario per l'operatività del nuovo gasdotto e mette a rischio i bilanci delle imprese manifatturiere con cicli termici erodendo le marginalità delle loro produzioni. La data di pubblicazione della bozza di decisione, attesa per gennaio 2022, slitta ora in avanti e con essa ogni possibilità di un'autonoma distensione dei mercati energetici. Non è più tollerabile che le imprese industriali italiane paghino il conto di dinamiche geopolitiche internazionali. Oggi non è più possibile attendere evoluzioni europee ed è più che mai urgente che il nostro Paese adotti tutte le misure possibili per contenere i prezzi del gas per evitare, garantendo la sicurezza del sistema, gravi criticità per molti comparti industriali e per tutelarne la competitività sui mercati, come peraltro richiesto anche da Confindustria al governo nella recente audizione al decreto legge n.130/2021 sul taglio delle bollette. (segue) (Com)