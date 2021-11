Energia: Gas Intensive, la nuova impennata dei prezzi del gas per intoppi procedurali sul Nord Stream 2 rende necessari interventi nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure già portate all'attenzione dei responsabili istituzionali, richiamiamo la necessità di dare liquidità al mercato italiano del gas naturale prevedendo forme di approvvigionamento straordinarie tipo gas release ed intervenendo sui costi di entry e sui prezzi di riserva per le aste dei terminali Gnl oltre che attivare la procedura di interrompibilità gas. La situazione di emergenza è ormai tale da giustificare il ricorso all'utilizzo di una parte dei 4,6 miliardi di Smc delle riserve di gas strategico disponibili negli stoccaggi italiani. Considerando che il prezzo invernale è circa il doppio di quello estivo 2022, almeno una parte delle riserve potrebbe essere offerta con procedura pubblica alle imprese industriali, in modo da alleggerire l'impatto per i soggetti particolarmente esposti alla volatilità del mercato ed a un prezzo, quale quello estivo 2022, che possa assicurare il reintegro dello stoccaggio strategico, in primavera, senza costi aggiuntivi per il sistema. Per affrontare nel medio termine le sfide di un mercato sempre più condizionato da fattori al di fuori del controllo nazionale è sempre più necessario considerare anche ogni possibile maggior ricorso all'utilizzo di gas nazionale per sostenere l'impegno delle imprese nella transizione energetica. (Com)