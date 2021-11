Infrastrutture: ministero macedone, in primavera avvio costruzione ferrovia Corridoio 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della ferrovia nell'ambito del Corridoio 8 potrebbe essere avviata in Macedonia del Nord la prossima primavera. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti macedone, Blagoj Bocvarski, secondo quanto riferisce la stampa locale. Sono otto le società in gioco per entrambe le sezioni, ha detto il ministro, e la conclusione degli accordi con le società selezionate potrebbe avvenire all'inizio dell'anno. "Abbiamo tre aziende interessate per la prima sezione Kumanovo - Beljakovce, abbiamo 5 aziende interessate per la seconda sezione Beljakovce - Kriva Palanka. Le nostre aspettative sono di poter firmare nel corso di gennaio un accordo e alla fine del primo trimestre, cioè nella primavera del 2022, cominciare la costruzione della ferrovia verso la Bulgaria", ha spiegato il ministro ricordando che attraverso un investimento di circa 200 milioni di euro si realizzeranno la prima e la seconda fase.(Seb)