Covid: Marcucci (Pd), se peggiora, governo adotti modello 2G e lockdown per no-vax

21 luglio 2021

- "Si deve fare di tutto per evitare nuovi stop generalizzati. Se la situazione dovesse peggiorare, il governo pensi a modello 2G, lockdown per i no-vax, durata inferiore del green pass". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Andrea Marcucci che aggiunge: "In più ha ragione 'Libero': basta disinformazione in Tv. Mi fido di Draghi". (Rin)