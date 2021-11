Covid: Orlando, misure intermedie prima di obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di arrivare all’obbligo vaccinale “vi sono diverse misure intermedie”. “La stessa misura austriaca non è l’obbligo vaccinale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. “Penso che l’obbligo vaccinale abbia un effetto collaterale molto forte, perché tende a polarizzare molto e porta alla morte civile delle persone che non si vaccinano”, ha proseguito. Orlando è intervenuto anche sull’ipotesi di riduzione della durata del green pass. “Se ne sta discutendo, ma credo sia una delle ipotesi”, ha dichiarato. Riguardo la proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre, il ministro del Lavoro ha detto che, “pur non volendo anticipare decisioni, pare difficile dire che la pandemia è finita”. (Rin)