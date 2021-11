Campidoglio: Celli, buon lavoro a commissioni consiliari, nuovo clima di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo concluso oggi la nomina di presidenti e vice delle 12 commissioni consiliari permanenti e della commissione Pari Opportunità. Insieme all'elezione di ieri del presidente della Commissione Roma Capitale da parte dell'Assemblea Capitolina, sono 14 commissioni che possono iniziare il loro lavoro per la città. Auguro a tutti i colleghi buon lavoro, in un rinnovato clima di fiducia e di confronto istituzionale e politico". Lo ha affermato la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, a termine delle votazioni per la scelta delle presidenze e delle vicepresidenze delle commissioni consiliari. (Rer)