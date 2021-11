Speciale infrastrutture: Giovannini, massimizzare buone pratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per provare a migliorare la mobilità è fondamentale, oltre a una riforma del trasporto pubblico locale, la “massimizzazione delle buone pratiche che già esistono sulla mobilità come servizio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina alla presentazione del rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani. “Non solo oggi la mobilità come servizio è possibile, ma è quel tipo di strumento che consente ai mobility manager e alle aziende di rendere flessibile l’offerta”, ha proseguito. “Sappiamo quanto sia complesso organizzare una città, e il salto verso una mobilità come servizio è una condizione imprescindibile”, ha aggiunto il ministro. Nel Pnrr “abbiamo identificato i fondi, e si stanno trovando città in cui fare questo esercizio”, ha spiegato. Il bando “è però stato immaginato solo per le città, non per le regioni, e questa modalità non è perfettamente adeguata, perché spesso sono i sistemi regionali a dover fare il salto”, ha chiarito. È necessario inoltre guardare all’organizzazione delle aziende, perché “la diffusione delle buone pratiche può far fare un salto di qualità, ma la struttura dimensionale, giuridica del settore ha bisogno di un forte upgrading, e lì servono fondi per creare comportamenti virtuosi”, ha concluso. (Rin)