Speciale infrastrutture: Giovannini, necessario accelerare su rinnovo mezzi pubblici

- Dobbiamo “accelerare sul rinnovo dei mezzi pubblici, soprattutto degli autobus”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo questa mattina alla presentazione del rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani. “Nel Pnrr c’è un investimento per il rinnovo in senso ecologico degli autobus e nella legge di Bilancio ho introdotto un nuovo fondo per la mobilità sostenibile - ha aggiunto -, ma passare dagli autobus a diesel a quelli elettrici richiede un salto di qualità straordinario nelle infrastrutture”. Si tratta di “assicurare che i depositi siano elettrificati o che, se si usano altre tecnologie, vi sia la ricarica durante il tragitto, e questa è una sfida enorme”, ha spiegato. Questa rivoluzione può forse agevolare l’integrazione tra le imprese del trasporto pubblico, perché non tutte hanno la capacità di fare questo salto”, ha concluso. (Rin)