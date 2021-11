Venezuela: amministrative, prevista affluenza del 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle elezioni amministrative in programma in Venezuela il 21 novembre si attesterà al 44 per cento. E’ quanto prevedono la società di consulenza Oswaldo Ramírez e il Centro studi politici e di governo dell’Università cattolica Andrés Bello. Secondo le previsioni andranno a votare nove milioni di persone su 20 milioni di aventi diritto. Secondo gli studi, la bassa affluenza si deve soprattutto alla scarsa fiducia dei votanti del Consiglio nazionale elettorale (Cne). Solo il 23 per cento degli oppositori si fida dell’organo elettorale, contro l’80 per cento dell’elettorato vicino al governo di Maduro. (segue) (Vec)