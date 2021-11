Clima: Cingolani, in corso procedura nomina inviato speciale per cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ attualmente in corso, in coordinamento con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la procedura di nomina dell’inviato speciale per il cambiamento climatico”. Lo ha segnalato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad un’interrogazione sulle iniziative per la nomina di un commissario nazionale per i cambiamenti climatici, al fine di soddisfare gli impegni assunti in sede nazionale e internazionale (Maraia - M5s). "Alla luce delle specifiche competenze e funzioni di cui gode il Mite, non si ravvisa la necessità dell'istituzione di un ulteriore commissario nazionale per i cambiamenti climatici", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)