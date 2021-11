Rifiuti: Pedica (+Eu) a M5s, per salvare Roma bisogna fare l'opposto di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale” Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "La grillina Lupo o non riesce a mettere nero su bianco quello che realmente pensa o non ha capito il senso logico delle mie parole, che è quello di cambiare la città facendo l'opposto di di Virginia Raggi. È d'accordo o no che bisogna fare l'opposto della Raggi, la cui amministrazione è stata un vero disastro?". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. (Com)