Germania-Cina: Merkel, approccio iniziale verso Pechino è stato "ingenuo"

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha ribadito il proprio sostegno alla cooperazione della Germania e dell'Ue con la Cina, perché “un completo disaccoppiamento ci danneggerebbe”. Come riferisce il portale per l'informazione “Onvista.de”, secondo Merkel, Germania, Ue e Cina possono “imparare gli uni dagli altri”. Una completa separazione tra i tre attori, ha evidenziato la cancelliera, non sarebbe giusta e “ci danneggerebbe”. A ogni modo, alcune collaborazioni con la Cina sono state affrontate in maniera “un po' troppo obiettiva”. Pertanto, secondo Merkel, “oggi abbiamo ragione a dare un'occhiata più da vicino”. Secondo la cancelliera, l'approccio iniziale verso la Cina potrebbe essere stato "un po' troppo ingenuo". La tutela della proprietà intellettuale e dei brevetti sono rimaste questioni aperte, “sia per quanto riguarda gli studenti cinesi” in Germania sia per “le aziende tedesche che lavorano in Cina". Tuttavia, la collaborazione tra i due Paesi nel settore della ricerca non dovrebbe essere interrotta. La cancelliera ha poi avvertito che la prosperità della Germania dipende dal potenziale di innovazione e dalle prestazioni di innovazione. Con riferimento all'avanzata tecnologica della Cina, Merkel ha evidenziato: “Se le democrazie occidentali, a cominciare da Ue e Stati Uniti, non fossero più alla guida di molti settori, avremmo effettivamente grossi problemi”. Allo stesso tempo, per le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale è necessario sviluppare continuamente standard etici nelle liberaldemocrazie. (segue) (Geb)