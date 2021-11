Germania-Cina: Merkel, approccio iniziale verso Pechino è stato "ingenuo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, Merkel ha osservato: “Soltanto per questo motivo, vorrei che fossimo avanti in queste aree”. Al momento, tuttavia, non è questa la situazione nell'Ue per i computer quantistici o l'intelligenza artificiale. In questi ambiti, ha ammesso la cancelliera, Cina e Stati Uniti “stanno meglio”. Merkel si è quindi espressa a favore di un'efficace protezione delle infrastrutture strategiche. Un esempio, è la legge tedesca per la protezione delle telecomunicazioni, che permette di escludere dalla certificazione del governo federale alcuni produttori di telefoni cellulari. Al riguardo, Merkel ha sottolineato di ritenere ancora importante che singole società non siano “escluse dall'inizio”. È, infatti, necessario “un sistema aperto in cui tutti siano valutati secondo lo stesso standard”. (Geb)