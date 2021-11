Campidoglio: Amodeo (CG), con commissione Urbanistica ripenseremo città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

“Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici” Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri e tutto il gruppo della lista Civica per avermi dato fiducia nello svolgimento di un incarico di centrale importanza nella pianificazione della nostra città”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Urbanistica, Tommaso Amodeo, commentando la sua elezione avvenuta oggi alla guida della commissione consiliare. “Roma – aggiunge Amodeo – deve essere ripensata nei suoi spazi e nella sua gestione. Farò in modo di dare il mio contributo nel realizzare l’idea della città dei 15 minuti di Gualtieri per disegnare una Capitale a misura di cittadino. Solo contrastando le differenze tra centro città e periferia si potrà combattere emarginazione, carenza di servizi e isolamento. La Commissione Urbanistica – conclude il consigliere della lista Civica Gualtieri – lavorerà per fornire proposte, idee e stimoli in sinergia con l’Assessore Maurizio Veloccia. L’obiettivo comune è Roma, grande Capitale europea”.(Rer)