Migranti: nuova telefonata Merkel-Lukashenko su crisi confine tra Bielorussia e Ue

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno tenuto oggi una conversazione telefonica sulla crisi dei migranti al confine tra Bielorussia e Paesi dell'Unione europea. Lo annuncia il canale Telegram "Pool of the First", vicino al servizio stampa del leader bielorusso, senza comunicare ulteriori dettagli. La prima telefonata tra Merkel e Lukashenko sulla crisi migratoria è avvenuta la sera del 15 novembre, con le parti che avevano concordato ulteriori contatti. (Rum)