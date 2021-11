Svezia: governo introdurrà pass sanitario dal primo dicembre per contenere contagi da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia introdurrà a partire dal primo dicembre un pass sanitario per gestire la pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto oggi il governo di Stoccolma, rilevando come il certificato sanitario verrà impiegato per l’accesso agli eventi pubblici con oltre 100 persone presenti. La ragione alla base della scelta delle autorità svedesi è la rapida diffusione dei contagi nel Paese scandinavo. “La Svezia non è isolata dal resto del mondo. Coloro che non sono vaccinati corrono un rischio maggiore nel diffondere ulteriormente il virus”, ha detto la ministra per gli Affari sociali Lena Hallengren, aggiungendo che “si tratta di un messaggio duro, ma vogliamo tutti che la pandemia finisca”. Per eventi pubblici si intendono spettacoli nei teatri, nei cinema, allo stadio, mentre nella categoria non rientra l’accesso ai ristoranti. (Sts)