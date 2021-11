Turismo: De Poli (Udc), estendere Superbonus a comparto termale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'estensione del Superbonus 110 anche al comparto turistico-termale, all'esenzione Imu per gli immobili delle imprese turistico-ricettive e degli stabilimenti termali e al rifinanziamento del 'bonus terme', sebbene con le dovute correzioni rispetto alle modalità tecniche-operative. Sono alcune delle proposte lanciate dal senatore dell'Udc Antonio De Poli con l'obiettivo di "sostenere il comparto termale e, in modo particolare, gli hotel e le strutture ricettive delle Terme Euganee". Come spiega De Poli, esse riguardano due differenti provvedimenti normativi: il Dl fisco, il cui esame è iniziato nelle Commissioni Finanze e Lavoro di Palazzo Madama, e la Legge di Bilancio. "Al dl fisco - continua De Poli - ho sottoscritto un emendamento con cui chiediamo di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili delle imprese turistico-ricettive e delle strutture termali". "In manovra - venerdì cominceranno le audizioni in Commissione Bilancio - mi impegno a presentare alcuni emendamenti tra cui l'estensione del Superbonus 110 anche agli edifici degli stabilimenti termali e il rifinanziamento del cosiddetto 'bonus-terme' visto che solo il 10% delle aziende termali della provincia di Padova, ad esempio, ha potuto accedere a questo tipo di incentivo fiscale. Al Governo - ricorda De Poli - inoltre, ho chiesto in un'interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di valutare un intervento per risolvere i problemi tecnico-operativi che sono stati riscontrati. Lo strumento va rivisto e migliorato".(com)