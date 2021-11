Italia-Uzbekistan: ambasciatore Akbarov, lavoriamo su visita presidente Mirziyoyev a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’Uzbekistan in Italia sta lavorando per una visita del presidente Shavkat Mirziyoyev, rinviata a causa dell’emergenza Covid. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Otabek Akbarov, intervenuto oggi in audizione alla commissione Esteri della Camera dei deputati. Il diplomatico ha definito “ottimi” i rapporti tra i vertici dei due Paesi, con nuove “iniziative e progetti” a tutti i livelli e un interscambio commerciale che quest’anno è cresciuto del 35 per cento. Si tratta di una cifra modesta in termini reali, ha ammesso Akbarov, ma l’obiettivo è di portare nei prossimi anni l’interscambio a un miliardo di dollari.(Res)