Bosnia: ambasciatore italiano Di Ruzza domani a Zenica per avvio programma screening mammografico

- Domani giovedì 18 novembre, presso l'Hotel Zenica a Zenica, si terrà una conferenza – alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Bosnia Erzegovina, Marco Di Ruzza – per il lancio del programma di screening mammografico del cantone di Zenica-Doboj. Questo nuovo avanzato programma di Screening, che mira a diminuire le morti per tumore al seno delle donne residenti nel cantone, è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e della Ong italiana RE.TE. che hanno messo a disposizione delle istituzioni di Zenica l'esperienza italiana nel campo della prevenzione e cura dei tumori. Secondo quanto riferisce l'ambasciata italiana a Sarajevo tramite un comunicato stampa, questo ulteriore traguardo si aggiunge agli obiettivi raggiunti dal cantone di Zenica-Doboj nel trattamento delle patologie tumorali grazie alla collaborazione/cooperazione con il sistema sanitario Italiano ed, in particolare, della regione Piemonte. (Seb)