Brasile: ministero Economia eleva stima inflazione al 9,7 per cento nel 2021

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha innalzato le previsioni sull'inflazione per il 2021, passando dal 7,9 per cento ipotizzato a settembre all'attuale 9,7 per cento. Nel 2022, si legge ancora nel "Boletin Macrofiscal", i prezzi potrebbero crescere a un ritmo del 4,70 per cento, rispetto al 3,75 per cento dell'ultimo pronostico. La "attività economica ha rallentato nel terzo trimestre del 2021", soprattutto per l'andamento di commercio e industria, pur mantenendo un ritmo di crescita che dovrebbe durare fino alla fine dell'anno. Il pronostico è nettamente superiore rispetto a quello considerato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc come obiettivo centrale dell'inflazione, fissato per il 2021, al 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Brb)