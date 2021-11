Brasile: ministero Economia eleva stima inflazione al 9,7 per cento nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione di ottobre il Selic prosegue con il recente ciclo di interventi al rialzo. Da luglio 2015 a ottobre 2016, il tasso era rimasto al 14,25 per cento annuo. Successivamente, il Copom aveva iniziato a ridurre il tasso di interesse di base dell'economia fino a raggiungere il tasso del 6,5 per cento annuo a marzo 2018. Il Selic è stato nuovamente ridotto a partire di agosto 2019 fino a raggiungere il 2 per cento annuo ad agosto 2020, come mossa espansiva per favorire la crescita nel periodo di pesante contrazione causata dalla pandemia di nuovo coronavirus. Un livello pari al minimo storico assoluto che si sarebbe mantenuto fino al 17 marzo 2021, quando il Copom aveva operato il primo aumento al 2,75 per cento. (Brb)