Afghanistan: ambasciatore Uzbekistan a Roma, serve dialogo costruttivo con governo talebano

- È necessario instaurare un “dialogo costruttivo” con il governo provvisorio guidato dal movimento talebano in Afghanistan. È l’opinione dell’ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov, intervenuto oggi in audizione alla commissione Esteri della Camera dei deputati. Il diplomatico ha ricordato come l’Uzbekistan sia stato tra i pochi Paesi a salutare favorevolmente l’istituzione di un nuovo governo a Kabul, di cui ora auspica “il buon funzionamento a beneficio della società afgana”. Secondo Akbarov, è inoltre di vitale importanza che la comunità internazionale si mobiliti per rispondere alla “situazione umanitaria catastrofica” in Afghanistan. In questo senso, l’ambasciatore ha fatto riferimento al possibile scongelamento dei beni afgani all’estero, alla revoca delle sanzioni e al ripristino del sistema bancario, oltre all’apertura di corridoi umanitari per prevenire “gravi crisi”. (Res)