Brasile: energia, Eletrobras chiude terzo trimestre con calo 65,7 per cento utile netto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso la prima asta non fosse sufficiente a far scendere fino ad almeno la quota del 45 per cento, si procederà alla vendita di azioni di proprietà della federazione, arrivando a una privatizzazione di fatto della Eletrobras, nella quale lo Stato conserva comunque una quota. Per garantire la "democraticità" della compagnia, sottolineano le autorità, le azioni possono essere comprate da qualsiasi persona, sia attraverso un acquisto diretto sia attraverso appositi Fondi. Per completare l'operazione sarà necessaria la creazione di una società statale in grado di poter assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, per poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. (Brb)