Russia: ministero Difesa, ipocrite le dichiarazioni Usa su rischi per astronauti Iss

- Il ministero della Difesa russo considera ipocrite le dichiarazioni dei rappresentanti del Dipartimento di Stato Usa e del Pentagono, che hanno accusato la Russia di aver causato dei rischi per gli astronauti della Stazione spaziale internazionale (Iss) e hanno invitato "a sviluppare norme universali che guidino la comunità mondiale nell'esplorazione dello spazio". Lo afferma il ministero della Difesa russo in comunicato, commentando le reazioni degli Stati Uniti al test missilistico condotto dalla Russia con armi anti-satellite, a seguito del quale è stato distrutto il satellite russo inoperativo "Celina-D". "Da diversi anni la Russia chiede agli Stati Uniti e ad altre potenze spaziali di firmare un trattato per impedire il dispiegamento di armi nello spazio, ma Washington ed i suoi alleati ne stanno bloccando l'adozione", si legge nel comunicato. (Rum)