Finanza: Boujnah (Euronext), Borsa Italiana componente primaria in termini di ricavi e dipendenti

- L’Italia rappresenta un’importante base operativa per il gruppo Euronext e per la sua strategia di federazione paneuropea. Lo ha detto Stephane Boujnah, amministratore delegato di Euronext, durante la sua audizione odierna in commissione Finanze alla Camera dei deputati. “Borsa Italiana gioca un ruolo determinante nel nostro progetto, in termini di tecnologia, business e sostegno: ad oggi è la componente del nostro gruppo con le dimensioni più rilevanti, e rappresenta il 34 per cento dei ricavi complessivi superando il 28 della Francia”, ha detto, aggiungendo che l’organico italiana rappresenta il 30 per cento circa dei dipendenti del gruppo. “Ribadisco e il numero dei dipendenti in Italia sarà invariato tra tre anni, e che nel 2024 la maggior parte del nostro organico continuerà ad essere basata in Italia: il Paese, inoltre, è rappresentato a tutti i livelli di governance, con gli azionisti che prendono parte a tutte le decisioni”, ha detto. (Rin)