Etiopia: Blinken chiede cessazione delle ostilità, conseguenze per responsabili violazioni sui civili

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è tornato oggi a chiedere la cessazione delle ostilità in Etiopia, dove la guerra civile minaccia di destabilizzare il Paese del Corno d'Africa e l'intera regione. Parlando da Nairobi, dove inizia oggi il suo tour africano che successivamente lo vedrà anche in Nigeria e in Senegal, Blinken non ha specificato se le violenze etniche in corso in Etiopia possano configurare un genocidio, tuttavia ha ribadito che ci saranno delle conseguenze per i brutali attacchi contro i civili denunciati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani. "Il fatto è che abbiamo visto, e continuiamo a vedere, atrocità commesse, persone che soffrono", ha detto Blinken in una conferenza stampa congiunta con la ministra degli Esteri del Kenya, Raychelle Omamo. "Indipendentemente da come le chiamiamo, devono cessare. Ci deve essere responsabilità e siamo determinati affinché ci sarà”, ha affermato il segretario di Stato, sottolineando che l'inviato Usa per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, sta lavorando con l'alto rappresentante dell'Unione africana per il Corno d'Africa, Olusegun Obasanjo, per far cessare le ostilità senza precondizioni, porre fine agli abusi dei diritti umani e garantire l'accesso umanitario. Ribadendo l'avviso già emesso dal dipartimento di Stato, Blinken ha quindi nuovamente esortato i cittadini statunitensi in Etiopia a partire il prima possibile utilizzando le compagnie aeree commerciali. Il conflitto in Etiopia, ha aggiunto, rappresenta un pericolo non solo per l'Etiopia, ma per l'intera regione, ed è pertanto una fonte "di profonda preoccupazione per noi e per i nostri partner, anche qui in Kenya". (Res)