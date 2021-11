Decreto Green pass: Mugnai (CI), mio odg per certificato solo con tamponi molecolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il governo ha dato parere positivo "a un mio ordine del giorno al decreto Green pass che impegna l'esecutivo a valutare un cambio di passo ancora più incisivo nella lotta alla pandemia da Covid". Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vice capogruppo di Coraggio Italia alla Camera. "Nello specifico - aggiunge - impegna l'esecutivo a valutare la possibilità di introdurre una revisione del green pass, prevedendo per la sua validità i soli tamponi molecolari e l'eliminazione dei test antigenici rapidi". Per Mugnai "si tratta di una richiesta di buon senso visto che come ci dicono ormai da tempo tutti i virologi i tamponi rapidi hanno un margine di errore del 30 per cento. Dobbiamo far tornare il Paese e i cittadini a vivere in libertà e in piena sicurezza, aiutare i consumi, la crescita economica, insomma tornare alla normalità e tutto questo è possibile solo con una rigorosa e seria valutazione dei tamponi effettivamente idonei al rilascio di un green pass". (Com)