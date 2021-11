Panama: giustizia Usa dispone arresto preventivo per figlio ex presidente Martinelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia statunitense ha disposto l'arresto preventivo per Luis Enrique Martinelli Linares - figlio dell'ex presidente di Panama, Ricardo -, indagato per un presunto caso di riciclaggio di denaro sporco La giudice Marcia Henry ritiene infatti che esiste il rischio di fuga dell'imputato, fissando al 14 dicembre la data del nuovo giudizio, Il tribunale ha anche ritenuto inadatta la proposta presentata dai legali di Martineili di una cauzione di tre milioni di dollari per la libertà provvisoria fino alla convocazione di metà dicembre. Luis Enrique Martinelli, estradato lunedì dal Guatemala a New York (Usa) avrebbe ricevuto dall'impresa edile brasiliana Odebrecht tangenti da diversi milioni di dollari in cambio di un impegno a garantire contratti per infrastrutture pubbliche. (segue) (Nys)