Panama: giustizia Usa dispone arresto preventivo per figlio ex presidente Martinelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ex presidente, di origini italiane, aveva ricevuto la settimana scorsa l'assoluzione per il caso "intercettazioni", nel quale si indagavano presunte azioni di spionaggio telefonico ai danni di molte decine di utenze, tra il 2012 e il 2014. Il processo ha effettivamente confermato l'esistenza di un'operazione comandata dall'interno del Consiglio di Sicurezza nazionale ai danni di circa 150 tra politici, giornalisti, imprenditori e funzionari ritenuti "invisi" a Martinelli, ma che questi non ne era a conoscenza, ritenendo inoltre totalmente insufficienti le prove di un ordine diretto che sarebbe venuto dall'ex capo dello Stato. Ascoltata la sentenza al fianco di centinaia di simpatizzanti, Martinelli ha quindi annunciato l'intenzione di tornare a correre per la presidenza, nel 2024. (Nys)