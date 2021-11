Energia: ministero Bielorussia, da domani cessazione forniture elettricità a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia cesserà di fornire energia elettrica all'Ucraina da domani 18 novembre. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Energia bielorusso. Precedentemente fonti ucraine avevano parlato di interruzioni nelle forniture di elettricità commerciale dalla Bielorussia nella giornata odierna. Secondo quanto spiegato dal ministero di Minsk, tale sviluppo avviene in conformità con la procedura stabilita per l'interazione nell'ambito delle relazioni contrattuali. La possibilità di un'ulteriore fornitura di elettricità all'Ucraina, viene precisato, sarà presa in considerazione dalla parte bielorussa tenendo conto delle capacità tecniche. (Res)