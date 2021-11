Vaccino: Moratti, in attesa di indicazioni per somministrazioni fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni "partiremo quando ci sarà data la possibilità di partire", ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, a margine del punto stampa riguardo la situazione terze dosi in Regione. "Per ora questa possibilità non ci è stata data e non voglio anticipare canali attraverso i quali potremo vaccinare i bambini. Siamo in attesa di avere dal governo e dal commissario indicazioni e stiamo riflettendo su modalità che possano favorire il più possibile i bambini e i loro genitori", ha terminato la vicepresidente. (Rem)