Lazio: Palozzi (Cambiamo), legge su moda importante per rilancio settore

- "Oggi, il Consiglio regionale del Lazio, ha approvato la proposta di legge regionale, concernente 'Disposizioni per promuovere il settore della moda', che vede come primi firmatari i colleghi di Fratelli d'Italia, e che anche io ho sottoscritto con convinzione e determinazione". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Il sistema della moda, infatti - spiega - dal comparto dell'abbigliamento e degli accessori a quello del tessile, è storicamente uno dei settori più rilevanti non solo della penisola italiana, ma anche della nostra Regione, dove in maniera particolare a Roma sono davvero numerose le aziende di settore e artigianali: realtà del territorio che questa legge, autorevole e importante, punta a valorizzare con l'obiettivo di riconoscere il significato sociale, economico e culturale del sistema moda, vero e proprio fiore all'occhiello della nostra economia. Una legge, peraltro, che arriva in un momento delicato e complicato come quello dell'emergenza pandemica e che rappresenta, dunque, un grande segno di sensibilità e attenzione verso questo comparto vitale e, più in generale, verso lo sviluppo produttivo del nostro territorio".(Com)