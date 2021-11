Regno Unito: primo impegno pubblico per regina Elisabetta dopo pausa prescritta dai medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II ha partecipato ad un impegno pubblico per la prima volta da quando le è stato consigliato il riposo da parte dei medici. Come riporta l'emittente "Bbc", la regina è stata fotografata a colloquio con Nick Carter, ex capo di Stato maggiore della Difesa britannico, al castello di Windsor. La sovrana è invece stata costretta a saltare l'evento che si è tenuto il 14 novembre, in occasione della celebrazione per la fine della prima guerra mondiale. Buckingham Palace, in quell'occasione, aveva fatto sapere che partecipare all'evento sarebbe stata "ferma intenzione" della regina ma che "con grande rammarico" non aveva potuto prendervi parte per riposarsi come consigliato dai medici. (Rel)