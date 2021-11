Etiopia: ministra Esteri keniota, il cessate il fuoco tra le parti è "possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cessate il fuoco tra il governo federale etiope e le forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), in guerra da oltre un anno nel nord dell'Etiopia "è possibile". Ne è convinta la ministra degli Affari esteri del Kenya, Raychelle Awuor Omamo, che nel corso della conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a Nairobi, si è detta fiduciosa sul raggiungimento di un accordo tra le parti. Le dichiarazioni della ministra keniota e la visita di Blinken a Nairobi dopo che mesi di sforzi diplomatici da parte dell'amministrazione Usa - tra cui la visita in Etiopia dell'amministratrice dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, diversi viaggi effettuati ad Addis Abeba e Nairobi dall'inviato speciale Usa per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman - hanno prodotto scarsi progressi. Al contrario, il conflitto in Etiopia si è intensificato con le milizie del Tplf che ora avanzano verso la capitale Addis Abeba e con le crescenti segnalazioni di atrocità commesse da entrambe le parti, rischiando di far sprofondare l'Etiopia nel caos e ina spirale di violenze interetniche di massa. (Res)