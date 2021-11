Legge Bilancio: Cattaneo (FI), da sindacati rivendicazionismo di classe insensato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato azzurro Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, osserva che "dispiace che ancora oggi il sindacato abbia una visione ottocentesca del mercato del lavoro, nella quale imprenditori e lavoratori sono su due fronti contrapposti, l'un l'altro armati. È incomprensibile - prosegue il parlamentare in una nota - come si continui a propagandare implicitamente il messaggio che chi fa impresa è un 'padrone' da contrastare, penalizzare, così come il lavoratore è uno 'sfruttato' da difendere. Il mondo è cambiato, i ruoli sono più fluidi e contaminati, la volontà degli imprenditori è simbiotica a quella dei lavoratori, non comprenderlo significa essere un'associazione di categoria non all'altezza del ruolo e delle circostanze che la realtà impone". L'esponente di FI aggiunge: "Proprio per questo è ridicolo sostenere che i miliardi di euro messi a disposizione nella legge di Bilancio per il taglio delle tasse siano destinati esclusivamente a lavoratori e pensionati, escludendo le imprese perché a queste sono già stati dato 170 miliardi di euro. È la logica del rivendicazionismo di classe. Oggi più che mai sbagliata, falsa, propagandistica e pericolosa. È bene ricordare, infatti - conclude Cattaneo -, che il terrorismo di stampo comunista nel nostro Paese ha prodotto drammi inenarrabili e si è alimento di questi stessi argomenti". (Com)